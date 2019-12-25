За сутки от коронавируса в России излечилось 8 915 человек.

В России зафиксировано 6 718 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 667 883 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 659. Далее идут Московская область — 298, Ханты-Мансийский АО — 271, Санкт-Петербург — 263, Иркутская область — 249.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 915 человек. За весь период — 437 893.

За минувшие сутки скончалось 176 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 9 859 человек.

Отмечается, что у 32,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.