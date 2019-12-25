За сутки от коронавируса в России излечилось 7 752 человека.

В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 713 936 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 637. Далее идут Санкт-Петербург — 300, Свердловская область — 275, Ханты-Мансийский АО — 263, Алтайский край — 240.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 752 человека. За весь период — 489 068.

За минувшие сутки скончалось 174 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 11 017 человек.

Отмечается, что у 25,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в ВОЗ оценили риски внутреннего туризма в России.