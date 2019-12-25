За сутки от коронавируса в России излечилось 6 130 человек.

В России зафиксировано 6 595 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 128 836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1050. Далее идут Санкт-Петербург — 215, Московская область — 205, Ростовская область — 189, Воронежская область — 162.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 130 человек. За весь период — 929 829.

За минувшие сутки скончались 149 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 19 948 человек.

Отмечается, что у 24,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о второй волне коронавируса.

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