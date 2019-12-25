За сутки от коронавируса в России излечилось 8 805 человек.

В России зафиксировано 6 509 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 707 301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 568. Далее идут Санкт-Петербург — 292, Свердловская область — 276, Ханты-Мансийский АО — 265, Иркутская область — 243.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 805 человек. За весь период — 481 316.

За минувшие сутки скончалось 176 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 10 843 человек.

Отмечается, что у 27,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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