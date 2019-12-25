За сутки от коронавируса в России излечилось 5 750 человек.

В России зафиксировано 6 431 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 122 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 970. Далее идут Московская область — 215, Санкт-Петербург — 208, Ростовская область — 183, Воронежская область — 152.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 750 человек. За весь период — 923 699.

За минувшие сутки скончались 150 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 19 799 человек.

Отмечается, что у 24,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее эпидемиолог предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса.

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