Эпидемиолог предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса

Врач отметил, что следует отказаться от количественных показателей.

Эпидемиолог Андрей Александрин предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса. Заявление он сделал во время беседы с порталом "Обозреватель".

Он считает, что худший сценарий для Украины — это то, с чем столкнулась Италия весной, в самые тяжёлые моменты эпидемии.

Врач отметил, что следует отказаться от количественных показателей и переходить к качественным — создать коечный фонд для больных с COVID-19, создать условия для работы с больными в тяжёлом состоянии.

По мнению Александрина, медиков необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, больницы оснастить аппаратами ИВЛ, оксигинаторами. Также эпидемиолог отметил, что украинские врачи увольняются из-за невыносимо тяжёлых условий работы и из-за очень низких заработных плат.

Из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток. Андрей Александрин, эпидемиолог

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