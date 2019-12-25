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Эпидемиолог предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса
Сегодня, 9:44
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matveyvn

Эпидемиолог предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса

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Врач отметил, что следует отказаться от количественных показателей.

Эпидемиолог Андрей Александрин предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса. Заявление он сделал во время беседы с порталом "Обозреватель".

Он считает, что худший сценарий для Украины — это то, с чем столкнулась Италия весной, в самые тяжёлые моменты эпидемии.

Врач отметил, что следует отказаться от количественных показателей и переходить к качественным — создать коечный фонд для больных с COVID-19, создать условия для работы с больными в тяжёлом состоянии.

По мнению Александрина, медиков необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, больницы оснастить аппаратами ИВЛ, оксигинаторами. Также эпидемиолог отметил, что украинские врачи увольняются из-за невыносимо тяжёлых условий работы и из-за очень низких заработных плат.

Из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток.

Андрей Александрин, эпидемиолог

Ранее на Украине рассказали о "сдаче" Крыма по просьбе Обамы.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, украина, эпидемиолог
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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