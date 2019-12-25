Эпидемиолог предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса

Эпидемиолог Андрей Александрин предрёк коллапс на Украине из-за коронавируса. Заявление он сделал во время беседы с порталом "Обозреватель".
Он считает, что худший сценарий для Украины — это то, с чем столкнулась Италия весной, в самые тяжёлые моменты эпидемии.
Врач отметил, что следует отказаться от количественных показателей и переходить к качественным — создать коечный фонд для больных с COVID-19, создать условия для работы с больными в тяжёлом состоянии.
По мнению Александрина, медиков необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, больницы оснастить аппаратами ИВЛ, оксигинаторами. Также эпидемиолог отметил, что украинские врачи увольняются из-за невыносимо тяжёлых условий работы и из-за очень низких заработных плат.
Из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток.
Андрей Александрин, эпидемиолог
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Фото: pixabay.com
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