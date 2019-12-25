За сутки от коронавируса в России излечилось 8 443 человека.

В России зафиксировано 6 428 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 752 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 531. Далее идут Свердловская область — 349, Санкт-Петербург — 256, Ханты-Мансийский АО — 252, Нижегородская область — 221.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 443 человека. За весь период — 531 692.

За минувшие сутки скончалось 167 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 11 937 человек.

Отмечается, что у 24,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что с 1 марта тест на коронавирус в Петербурге сдали 1,5 млн человек.