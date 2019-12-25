С 1 марта тест на коронавирус в Петербурге сдали 1,5 млн человек

Охват тестирования в Петербурге в 4 раза выше нормы.

В Петербурге лабораторную диагностику на COVID-19 методом ПЦР проводят 42 клинические лабораторию. Сегодня одну из них, в Василеостровском районе, осмотрел губернатор города Александр Беглов.

Лаборатория на базе КВД №1 проводит ПЦР-диагностику с июня этого года. Ежедневно там исследуют до 200 проб. Забор ведется в поликлиниках по месту жительства, а затем доставляется в лабораторию. В распоряжении медиков находятся тест-системы, расходные материалы, холодильная, морозильные камеры, СВЧ-установка для утилизации отходов класса "В" и так далее.

По словам Беглова, в Петербурге тестирование на коронавирус в 4 раза выше норматива. С 1 марта тест на коронавирус взяли более 1,5 млн человек.

За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус более 15 тысяч человек.

Фото: gov.spb.ru