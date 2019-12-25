За последние сутки в Петербурге протестировали на коронавирус более 15 тысяч человек

По медицинским наблюдением находятся более 1,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 676 человек.

Под наблюдением медиков находятся 1 619 человек. Из них 860 — на самоизоляции, 420 — контактные, 339 — в обсерваторе.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. (номер "122") обратились 495 человек. Также было обработано 161 вызов в службе экстренных вызовов по номеру "112".

О прибытии из другой страны уведомили 47 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция ищет родственников умершего в Покровской больнице мужчины с коронавирусом.

Фото: Piter.TV