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Полиция ищет родственников умершего в Покровской больнице мужчины с коронавирусом
Сегодня, 9:42
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Полиция ищет родственников умершего в Покровской больнице мужчины с коронавирусом

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Мужчине должно было исполниться в августе 73 года.

В конце июня в Покровской больнице в Петербурге скончался 72-летний мужчина. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, родственников умершего сейчас устанавливается полиция.

Мужчина скончался в больнице утром 29-го июня. Он проживал на Пролетарской улице в Колпине. Скорая медицинская помощь доставила петербуржца в стационар 15-го июня с диагнозом внебольничной двухсторонней пневмонии и коронавирусом. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как коронавирус повлиял на смертность в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покровская больница, родственники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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