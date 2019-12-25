Полиция ищет родственников умершего в Покровской больнице мужчины с коронавирусом

Мужчине должно было исполниться в августе 73 года.

В конце июня в Покровской больнице в Петербурге скончался 72-летний мужчина. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, родственников умершего сейчас устанавливается полиция.

Мужчина скончался в больнице утром 29-го июня. Он проживал на Пролетарской улице в Колпине. Скорая медицинская помощь доставила петербуржца в стационар 15-го июня с диагнозом внебольничной двухсторонней пневмонии и коронавирусом.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как коронавирус повлиял на смертность в Петербурге.

Фото: Piter.TV