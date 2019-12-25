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В Петербурге 83% компаний трудоустраивают родственников сотрудников
Сегодня, 10:58
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В Петербурге 83% компаний трудоустраивают родственников сотрудников

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Чаще родственников персонала берут в штат на производственных предприятиях (90%) и в строительных компаниях (84%).

В Петербурге 83% компаний принимают на работу родственников сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. 

Только в 8% организаций таких кандидатов не рассматривают. Кадровый голод вынуждает работодателей отказываться от стереотипов в подборе персонала. А чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников. Среди предприятий, где работают до 100 человек, – 73%, с численностью от 100 до 1 тыс. работников – 87%, а среди компаний, где занято свыше 1 тыс. сотрудников, – 89%. 

Чаще родственников персонала берут в штат на производственных предприятиях (90%) и в строительных компаниях (84%). Реже практика встречается в сфере продаж (74%). 

Ранее мы рассказывали о том, что большинство петербуржцев выступили за сокращенный рабочий день только для женщин. 

Фото: Piter.TV 

Теги: родственники, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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