В Петербурге 83% компаний трудоустраивают родственников сотрудников

Чаще родственников персонала берут в штат на производственных предприятиях (90%) и в строительных компаниях (84%).

В Петербурге 83% компаний принимают на работу родственников сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Только в 8% организаций таких кандидатов не рассматривают. Кадровый голод вынуждает работодателей отказываться от стереотипов в подборе персонала. А чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников. Среди предприятий, где работают до 100 человек, – 73%, с численностью от 100 до 1 тыс. работников – 87%, а среди компаний, где занято свыше 1 тыс. сотрудников, – 89%.

Чаще родственников персонала берут в штат на производственных предприятиях (90%) и в строительных компаниях (84%). Реже практика встречается в сфере продаж (74%).

Ранее мы рассказывали о том, что большинство петербуржцев выступили за сокращенный рабочий день только для женщин.

Фото: Piter.TV