За сутки от коронавируса в России излечилось 10 424 человека.

В России зафиксировано 6 422 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 746 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 628. Далее идут Санкт-Петербург — 264, Свердловская область — 263, Ханты-Мансийский АО — 251, Алтайский край — 246.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 424 человека. За весь период — 523 249.

За минувшие сутки скончалось 156 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 11 770 человек.

Отмечается, что у 26,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее для приезжающих в Крым туристов вернули ограничения.