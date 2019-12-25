За сутки от коронавируса в России излечился 7 681 человек.

В России зафиксировано 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 759 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 575. Далее идут Свердловская область — 301, Ханты-Мансийский АО — 249, Санкт-Петербург — 244, Алтайский край — 228.

За сутки от коронавируса в России излечился 7 681 человек. За весь период — 539 373.

За минувшие сутки скончалось 186 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 12 123 человека.

Отмечается, что у 26,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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