За сутки от коронавируса в России излечился 9 551 человек.

В России зафиксировано 6 368 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 694 230 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 629. Далее идут Ханты-Мансийский АО — 283, Санкт-Петербург — 278, Иркутская область — 245, Свердловская область — 226.

За сутки от коронавируса в России излечился 9 551 человек. За весь период — 463 880.

За минувшие сутки скончалось 198 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 10 494 человека.

Отмечается, что у 29,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее стала известна реальная смертность от коронавируса в Петербурге.