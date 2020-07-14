За сутки от коронавируса в России излечилось 8 804 человека.

В России зафиксировано 6 248 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 739 947 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 613. Далее идут Санкт-Петербург — 281, Ханты-Мансийский АО — 268, Свердловская область — 245, Алтайский край — 238.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 804 человека. За весь период — 512 825.

За минувшие сутки скончалось 175 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 11 614 человека.

Отмечается, что у 24,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее смертность в Москве в июне увеличилась на 41% к прошлому году.

Видео: kremlin.ru