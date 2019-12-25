За сутки от коронавируса в России излечилось 5 976 человек.

В России зафиксировано 6 215 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 115 810 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 980. Далее идут Санкт-Петербург — 211, Ростовская область — 181, Московская область — 172, Нижегородская область — 157.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 976 человек. За весь период — 917 949.

За минувшие сутки скончались 160 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 19 649 человек.

Отмечается, что у 25,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Reuters писал, что у болевших лихорадкой денге нашли иммунитет к коронавирусу.

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