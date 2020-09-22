Reuters: у болевших лихорадкой денге нашли иммунитет к коронавирусу

У болевших лихорадкой денге нашли иммунитет к коронавирусу. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на версию профессора американского Университета Дьюка Мигеля Николелиса, который изучал географию распространения COVID-19 по планете.
Он пришёл к выводу, что наименее активно коронавирус распространяется в регионах, которые в прошлом и нынешнем году переживали лихорадку денге.
Это поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2.
Мигель Николелис, профессор американского Университета Дьюка
Он отметил, что в прошлом выявлялась связь между перенесённой лихорадкой денге и ложноположительными антителами к COVID-19. Это говорит об иммунологическом взаимодействии двух вирусов. При этом коронавирус и денге принадлежат к разным семействам патогенов.
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Видео: Youtube/GloboNews - Vídeos Diários
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