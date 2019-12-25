У губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Томенко перешёл на удалённую работу. Глава региона находится дома и лечится амбулаторно. Все мероприятия с его участием перенесли на 10-14 дней.
Также Томенко обратился к жителям Алтайского края — он попросил их соблюдать меры профилактики, беречь себя и окружающих.
С начала пандемии в Алтайском крае выявили 13 060 случая заражения новой коронавирусной инфекции.
Ранее были названы ограничения на вакцинацию от коронавируса.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все