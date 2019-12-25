Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Российский препарат "Спутник V" необходимо вводить в два этапа.

Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса. О них рассказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в интервью RT.

Он отметил, что вакцинация от COVID-19 противопоказана только небольшой группе людей, у которых выявлен первичный иммунодефицит.

Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. Александр Караулов, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета

Он отметил, что лучше сейчас сделать прививку от гриппа, чтобы через 14 дней можно было вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Караулов напомнил, что российский препарат "Спутник V" необходимо вводить в два этапа с перерывом между ними в 21 день.

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