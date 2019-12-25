За сутки от коронавируса в России излечилось 2 616 человек.

В России зафиксировано 6 196 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 109 595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 915. Далее идут Санкт-Петербург — 209, Московская область — 193, Ростовская область — 177, Нижегородская область — 162.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 616 человек. За весь период — 911 973.

За минувшие сутки скончался 71 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 19 489 человек.

Отмечается, что у 25,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее были названы ограничения на вакцинацию от коронавируса.