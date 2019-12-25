За сутки от коронавируса в России излечилось 3 258 человек.

В России зафиксировано 5 940 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,8%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 777 486 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 578. Далее идут Ханты-Мансийский АО — 236, Свердловская область — 234, Санкт-Петербург — 195, Нижегородская область — 191.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 258 человек. За весь период — 553 602.

За минувшие сутки скончалось 85 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 12 427 человек.

Отмечается, что у 26,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус протестировали более 8 тысяч человек.