За сутки от коронавируса в России излечилось 5 339 человека.

В России зафиксировано 5 905 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 091 186 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 805. Далее идут Санкт-Петербург — 206, Ростовская область — 172, Московская область — 165, Нижегородская область — 161.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 339 человека. За весь период — 901 207.

За минувшие сутки скончалось 134 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 19 195 человек.

Отмечается, что у 23,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России.