Самая стабильная пара мутаций была выявлена в январе в Китае.

Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в мире наблюдаются тысячи мутаций коронавируса, при этом только 22 из них наследуются стабильно. Только две мутации в 99% случаях инфицирования в России.

В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Самая стабильная пара мутаций была выявлена в январе в Китае. Потом она перебралась в Австралию и Западную Европу. На эту мутацию приходится 93% образцов COVID-19. В Россию их завещли в марте и апреле.

Ранее ученые рассказали, что носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже.