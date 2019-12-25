Роспотребнадзор сообщил о двух основных мутациях коронавируса в России. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в мире наблюдаются тысячи мутаций коронавируса, при этом только 22 из них наследуются стабильно. Только две мутации в 99% случаях инфицирования в России.
В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций.
цитата из сообщения Роспотребнадзора
Самая стабильная пара мутаций была выявлена в январе в Китае. Потом она перебралась в Австралию и Западную Европу. На эту мутацию приходится 93% образцов COVID-19. В Россию их завещли в марте и апреле.
Ранее ученые рассказали, что носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже.
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