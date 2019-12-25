Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

В Китае рассказали о способности коронавируса попадать в организм через глаза.

Китайские ученые заявили о том, что люди, носящие очки, болеют COVID-19 в пять раз реже. Это обусловлено тем, что коронавирус может захватывать рецепторы ACE-2. Через глаза инфекция проникает в организм.

Исследователи проверили данные 276 пациентов. Из этого количества 13% испытуемых постоянно носили очки из-за близорукости или дальнозоркости. Около 30 человек заявили о ношении очков ежедневно по 8 и более часов. Оказалось, что такие люди реже других прикасаются к глазам. Это сказывается на снижении риска заражения коронавирусом.

Напомним, что ранее ученые обнаружили следы коронавируса не только в глазах человека, но и слезах. Это открытие объяснило симптом при заражении, при котором у пациентов наблюдались покраснения и отеки.

В Австралии состоится первая в мире трансплантация бионического глаза.