За сутки от коронавируса в России излечилось 8 782 человека.

В России зафиксировано 5 842 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 8 регионе. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,8%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 783 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 602. Далее идут Ханты-Мансийский АО — 228, Свердловская область — 227, Нижегородская область — 196, Санкт-Петербург — 189.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 782 человека. За весь период — 562 384.

За минувшие сутки скончалось 153 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 12 580 человек.

Отмечается, что у 24,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее стало известно, что за последние сутки на коронавирус протестировали более 14 тысяч человек.

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