За последние сутки на коронавирус протестировали более 14 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 391 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Под медицинским наблюдением находится 1 903 человека. Из них 1237 ― на самоизоляции, 390 ― контактные, 276 ― в обсерваторе.
За сутки на номер "122" поступило 259 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 67 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 20 человек.
Ранее комздрав ответил на обвинения в недостоверности статистики смертей от COVID-19 в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все