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За последние сутки на коронавирус протестировали более 14 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали более 14 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся почти 2 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 391 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 903 человека. Из них 1237 ― на самоизоляции, 390 ― контактные, 276  ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило  259 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 67 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 20 человек. 

Ранее комздрав ответил на обвинения в недостоверности статистики смертей от COVID-19 в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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