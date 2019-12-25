За сутки от коронавируса в России излечилось 5 809 человек.

В России зафиксировано 5 670 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 079 519 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 750. Далее идут Санкт-Петербург — 207, Московская область — 173, Ростовская область — 167, Нижегородская область — 165.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 809 человек. За весь период — 890 114.

За минувшие сутки скончалось 132 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 18 917 человек.

Отмечается, что у 23,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки на СOVID-19 в Петербурге протестировали более 23,5 тыс. человек.