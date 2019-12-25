За сутки от коронавируса в России излечилось 2 475 человек.

В России зафиксировано 5 509 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 696. Далее идут Санкт-Петербург — 199, Московская область — 163, Ростовская область — 160, Нижегородская область — 147.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 475 человек. За весь период — 878 700.

За минувшие сутки скончалось 57 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 18 635 человек.

Отмечается, что у 25,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки.