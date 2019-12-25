За сутки от коронавируса в России излечилось 9 322 человека.

В России зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 834 499 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 678. Далее идут Свердловская область — 215, Ханты-Мансийский АО — 172, Санкт-Петербург — 162, Нижегородская область — 158.

За сутки от коронавируса в России излечилось 9 322 человека. За весь период — 629 655.

За минувшие сутки скончалось 129 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 802 человека.

Отмечается, что у 26,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 15 тысяч человек.