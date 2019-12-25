За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 15 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находятся более 1000 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15357 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1050 человек. Из них 832 ― на самоизоляции, 212― контактные, 6 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 265 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 50 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 10 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге увеличат число коек, зарезервированных под больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV