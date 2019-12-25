В Петербурге увеличат число коек, зарезервированных под больных коронавирусом

В период активной фазы было развернуто 11 907 коек.

В среду, 29 июля, стало известно, что к осени общее количество инфекционных коек в павильонах "Ленэкспо" для больных коронавирусом составит 2 449 коек.

Отмечается, что в период активной фазы было развернуто 11 907 коек, сейчас их 9 721. Так, 68% из них свободны. Сейчас эпидемическая ситуация улучшается: нагрузка на больницы снижается. Временные госпитали уже не принимают пациентов. Те стационары, которые были перепрофилированы, возвращаются к обычному режиму работы. Из-за того, что риски возвращения болезни остаются, город увеличит количество коек к осенне-зимнему периоду.

До конца 2020 года планируют построить и ввести в эксплуатацию 9 поликлиник, больниц и станций скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Петербурге клиническую больницу №31 оштрафовали за нарушение "антикоронавирусных" правил.

Фото: Piter.TV