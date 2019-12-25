В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Петербурге клиническую больницу №31 оштрафовали за нарушение "антикоронавирусных" правил. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
В ходе проверок выяснилось, что некоторые сотрудники медицинского учреждения пренебрегали ношением защитных средств. При этом больницу снабдили масками, перчатками и защитными костюмами.
Также медики не интересовались у родственников пациентов о посещении тех неблагополучных по COVID-19 стран.
В итоге разбирательства суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 23 человека.
Фото:Piter.TV
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