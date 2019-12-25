Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Петербурге клиническую больницу №31 оштрафовали за нарушение "антикоронавирусных" правил. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В ходе проверок выяснилось, что некоторые сотрудники медицинского учреждения пренебрегали ношением защитных средств. При этом больницу снабдили масками, перчатками и защитными костюмами.

Также медики не интересовались у родственников пациентов о посещении тех неблагополучных по COVID-19 стран.

В итоге разбирательства суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 23 человека.

Фото:Piter.TV