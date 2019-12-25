В Петербурге от коронавируса скончались еще 23 человека

В целом по России зафиксировали 169 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались 169 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировано в Петербурге (23), Москве (13) и Пермском крае (9).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране было проведено более 27,5 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 260 621 человек. За все время от COVID-19 скончались 13 673 больных, выздоровели 620 333 пациента.

Ранее в Комздраве Петербурга оценили вероятность второй волны коронавируса.

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