За сутки от коронавируса в России излечилось 8 755 человек.

В России зафиксировано 5 482 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 839 981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 695. Далее идут Свердловская область — 210, Ханты-Мансийский АО — 171, Санкт-Петербург — 159, Московская область — 150.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 755 человек. За весь период — 638 410.

За минувшие сутки скончался 161 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 963 человека.

Отмечается, что у 25,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ВОЗ призвала не устраивать вечеринок во время пандемии.

Видео: kremlin.ru