За сутки от коронавируса в России излечилось 8 116 человек.

В России зафиксировано 5 475 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 828 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 671. Далее идут Свердловская область — 223, Ханты-Мансийский АО — 173, Санкт-Петербург — 165, Иркутская область — 159.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 116 человек. За весь период — 620 333.

За минувшие сутки скончалось 169 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 673 человека.

Отмечается, что у 26,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее СМИ США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе.