За сутки от коронавируса в России излечилось 5 915 человек.

В России зафиксировано 5 363 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 695. Далее идут Санкт-Петербург — 215, Московская область — 169, Нижегородская область — 163, Ростовская область — 155.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 915 человек. За весь период — 862 373.

За минувшие сутки скончалось 128 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 18 263 человека.

Отмечается, что у 24,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Мариинской больнице приостановили приём пациентов.

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