Более 37 осужденных задержали в Петербурге и Ленобласти в рамках операции «Розыск»

В Петербурге и Ленинградской области задержали более 37 осужденных, которые скрывались от отбывания наказания. Их обнаружили в рамках федерального мероприятия "Розыск", сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Один из случаев связан с женщиной, осужденной за серию краж. Колпинский районный суд назначил ей 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако до оглашения приговора она скрылась и была объявлена в федеральный розыск.
Правоохранители установили, что женщина передвигалась по Ленинградской области и время от времени возвращалась в Петербург. После наблюдения за ее перемещениями сотрудники полиции задержали разыскиваемую в Выборгском районе города. Сейчас она находится в территориальном отделе полиции.
В ГУФСИН отметили, что сотрудники отдела розыска регулярно устанавливают местонахождение и задерживают людей, которые пытаются избежать исполнения судебных решений. Эта работа направлена на обеспечение принципа неотвратимости наказания.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала мигранта, которого разыскивали 11 лет за два преступления.
Фото: Piter.TV
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