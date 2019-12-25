Более 37 осужденных задержали в Петербурге и Ленобласти в рамках операции «Розыск»

В Петербурге задержали женщину, которую разыскивали после приговора к 3,5 года колонии

В Петербурге и Ленинградской области задержали более 37 осужденных, которые скрывались от отбывания наказания. Их обнаружили в рамках федерального мероприятия "Розыск", сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Один из случаев связан с женщиной, осужденной за серию краж. Колпинский районный суд назначил ей 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Однако до оглашения приговора она скрылась и была объявлена в федеральный розыск.

Правоохранители установили, что женщина передвигалась по Ленинградской области и время от времени возвращалась в Петербург. После наблюдения за ее перемещениями сотрудники полиции задержали разыскиваемую в Выборгском районе города. Сейчас она находится в территориальном отделе полиции.

В ГУФСИН отметили, что сотрудники отдела розыска регулярно устанавливают местонахождение и задерживают людей, которые пытаются избежать исполнения судебных решений. Эта работа направлена на обеспечение принципа неотвратимости наказания.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала мигранта, которого разыскивали 11 лет за два преступления.

Фото: Piter.TV