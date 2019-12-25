За сутки от коронавируса в России излечился 7 331 человек.

В России зафиксировано 5 267 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 871 894 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 684. Далее идут Свердловская область — 183, Ханты-Мансийский АО — 160, Московская область — 159, Санкт-Петербург — 159.

За сутки от коронавируса в России излечился 7 331 человек. За весь период — 676 357.

За минувшие сутки скончалось 116 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 14 606 человек.

Отмечается, что у 26.2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в оперштабе прокомментировали слухи о возможном "закрытии" Москвы.