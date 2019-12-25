За сутки от коронавируса в России излечилось 6 409 человек.

В России зафиксировано 5 218 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 041 007 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 642. Далее идут Санкт-Петербург — 218, Московская область — 164, Нижегородская область — 159, Ростовская область — 153.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 409 человек. За весь период — 856 458.

За минувшие сутки скончалось 142 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 18 135 человек.

Отмечается, что у 22,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии.