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Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии
Сегодня, 16:08
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matveyvn

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии

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По словам главы Минздрава, актуальность коронавируса не пропала.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии. Заявление он сделал во время рабочей встречи в Архангельске.

По словам главы Минздрава, актуальность коронавируса не пропала.

Почти 90 тыс. пациентов находятся в стационарах.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Он заявил, что в отделениях интенсивной терапии сейчас находится 2500 пациентов.

Ранее в Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса.

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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