По словам главы Минздрава, актуальность коронавируса не пропала.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии. Заявление он сделал во время рабочей встречи в Архангельске.

По словам главы Минздрава, актуальность коронавируса не пропала.

Почти 90 тыс. пациентов находятся в стационарах. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Он заявил, что в отделениях интенсивной терапии сейчас находится 2500 пациентов.

Ранее в Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса.