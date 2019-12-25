Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на интенсивной терапии. Заявление он сделал во время рабочей встречи в Архангельске.
По словам главы Минздрава, актуальность коронавируса не пропала.
Почти 90 тыс. пациентов находятся в стационарах.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Он заявил, что в отделениях интенсивной терапии сейчас находится 2500 пациентов.
Ранее в Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса.
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