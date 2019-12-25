Такой массовой заболеваемости COVID-19 в России, как минувшей весной, уже не будет.

В Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса. Мнением поделился главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, пишут "РИА Новости".

Он заявил, что в некоторых регионах до сих пор продолжается первая волна коронавируса. Брико считает увеличение числа заражённых следствием сезонной заболеваемости. На это, к примеру, влияет формирование коллективов в учебных заведениях.

Сентябрь — это опять люди к жизни вернулись после отпусков. Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава

Он считает, что такой массовой заболеваемости COVID-19 в России, как минувшей весной, уже не будет.

Ранее мы писали, что в Петербурге резко увеличилась заболеваемость COVID-19.