В России зафиксировано 5 185 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 030 690 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 690. Далее идут Санкт-Петербург — 196, Московская область — 166, Ростовская область — 151, Нижегородская область — 151.
За сутки от коронавируса в России излечилось 2 328 человек. За весь период — 843 277.
За минувшие сутки скончался 51 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 17 871 человек.
Отмечается, что у 23,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
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