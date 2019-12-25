За сутки от коронавируса в России излечилось 3 259 человек.

В России зафиксировано 5 118 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 892 654 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 694. Далее идут Свердловская область — 179, Санкт-Петербург — 157, Московская область — 153, Ростовская область — 128.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 259 человек. За весь период — 696 681.

За минувшие сутки скончалось 70 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 15 001 человек.

Отмечается, что у 26,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее эксперт рассказал, что осенью россиян ожидает более тяжелое течение COVID-19.