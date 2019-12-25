За сутки от коронавируса в России излечилось 6 772 человека.

В России зафиксировано 5 099 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 035 789 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 695. Далее идут Санкт-Петербург — 210, Ростовская область — 147, Нижегородская область — 146, Московская область — 135.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 772 человека. За весь период — 850 049.

За минувшие сутки скончалось 122 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 17 993 человека.

Отмечается, что у 23,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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