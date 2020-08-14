В России зафиксировано 5 065 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 912 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 688. Далее идут Санкт-Петербург — 159, Московская область — 156, Свердловская область — 154, Ставропольский край — 130.
За сутки от коронавируса в России излечилось 6 568 человек. За весь период — 722 964.
За минувшие сутки скончалось 114 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 498 человека.
Отмечается, что у 25,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее глава Минздрава сообщил о высоком спросе на вакцину от коронавируса за рубежом.
Видео: kremlin.ru
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