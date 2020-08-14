За сутки от коронавируса в России излечилось 6 568 человек.

В России зафиксировано 5 065 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 912 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 688. Далее идут Санкт-Петербург — 159, Московская область — 156, Свердловская область — 154, Ставропольский край — 130.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 568 человек. За весь период — 722 964.

За минувшие сутки скончалось 114 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 15 498 человека.

Отмечается, что у 25,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее глава Минздрава сообщил о высоком спросе на вакцину от коронавируса за рубежом.

Видео: kremlin.ru