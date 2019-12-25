За сутки от коронавируса в России излечилось 9 669 человек.

В России зафиксировано 5862 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 789 190 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 638. Далее идут Свердловская область — 234, Ханты-Мансийский АО — 221, Нижегородская область — 217, Санкт-Петербург — 186.

За сутки от коронавируса в России излечилось 9 669 человек. За весь период — 572 053.

За минувшие сутки скончалось 165 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 12 745 человек.

Отмечается, что у 25,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Академии МЧС под Красноярском произошла вспышка коронавируса.