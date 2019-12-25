За сутки от коронавируса в России излечилось 5 766 человек.

В России зафиксировано 4 995 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 690. Далее идут Санкт-Петербург — 191, Московская область — 163, Нижегородская область — 143, Ростовская область — 139.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 766 человек. За весь период — 826 935.

За минувшие сутки скончалось 114 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 17 528 человек.

Отмечается, что у 24,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее была обнаружена высокая выживаемость коронавируса осенью.