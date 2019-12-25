Осенью инфекция сохраняется на зараженных поверхностях до 30 часов.

Обнаружена высокая выживаемость коронавируса осенью. Соответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv. Ученые проанализировали степень выживаемости COVID-19 весной и осенью. Они пришли к выводу, что в среднем частицы инфекции в данные периоды живут на поверхностях от 17 до 30 часов. Летом этот период составляет от 2 до 5 часов.

Специалисты рекомендуют чаще дезинфицировать потенциально зараженные поверхности, а также уделять внимание личной гигиене. Это не позволит возникнуть новым вспышкам эпидемии.

Ранее представители Больницы Маунт Оберн в США рассказали, что при относительно высоких температурах (более 10 градусов по Цельсию) коронавирус выживает в течение более короткого времени.

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