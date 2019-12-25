За сутки от коронавируса в России излечилось 2 405 человек.

В России зафиксировано 4 993 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 995 319 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 685. Далее идут Санкт-Петербург — 188, Московская область — 146, Нижегородская область — 138, Республика Калмыкия — 132.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 405 человек. За весь период — 809 387.

За минувшие сутки скончалось 83 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 17 176 человек.

Отмечается, что у 27,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что в школах Петербурга введут особые меры безопасности на время эпидемии.