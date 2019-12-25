За сутки от коронавируса в России излечилось 6 494 человека.

В России зафиксировано 4 945 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 897 599 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 694. Далее идут Свердловская область — 168, Санкт-Петербург — 157, Московская область — 154, Ростовская область — 126.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 494 человека. За весь период — 703 175.

За минувшие сутки скончалось 130 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 15 131 человек.

Отмечается, что у 28,4% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19.